Incidenti: tamponamento tra 2 moto sulla statale dei Giovi nel comasco, muore 49enne

Maggio 26, 2023

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Un uomo di 49 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Cermenate, nel comasco.

L’uomo era a bordo di una moto sulla strada statale dei Giovi quando, all’altezza dell’incrocio con via Nino Bixio, è stato tamponato da un’altra moto, condotta da un 33enne. Lo schianto è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu 118 con un elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Per il 49enne non c’era più nulla da fare e ne è stato constatato il decesso. Il 33enne invece non ha riportato ferite gravi.