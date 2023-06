Giugno 3, 2023

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Esprimo profondo cordoglio e commozione al popolo indiano e al Governo per il terribile incidente ferroviario avvenuto a Balasore, in India. Una preghiera per le vittime e vicinanza alle famiglie e ai feriti di questa tragedia”. Lo afferma Salvatore Deidda, di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Trasporti della Camera.