India: Fontana a presidente Senato Pakistan, ‘sospiro sollievo per cessate il fuoco’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Il ‘cessate il fuoco’ dello scorso 10 maggio ha fatto tirare un sospiro di sollievo, auspico che si prosegua nel solco della distensione. Penso che il Pakistan sia un Paese fondamentale per la stabilità della regione e per il contrasto alla minaccia terroristica. La presenza a Roma del presidente Gilani, in occasione dell’intronizzazione di Papa Leone XIV, ha trasmesso un messaggio di pace. Dobbiamo proseguire nella direzione della cooperazione, a partire da quella culturale, per migliorare la reciproca conoscenza e l’amicizia tra i nostri Paesi”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro a Montecitorio con il presidente del Senato del Pakistan, Syed Yusuf Raza Gilani.

Tra i temi al centro del colloquio, oltre appunto le tensioni tra Pakistan e India, i conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente e il rafforzamento della diplomazia parlamentare.