India: Onu, sua popolazione supererà quella della Cina a breve

Aprile 19, 2023

Nuova Delhi, 19 apr. (Adnkronos) – L’India come Paese più popoloso del mondo, con quasi tre milioni di persone in più della Cina a metà di quest’anno. Sono le previsioni delle Nazioni Unite, che nel suo ‘State of World Inhabitants Report, 2023’ stima che gli abitanti dell’India arrivino a 1.4286 miliardi contro i 1.4257 miliardi della Cina. Al terzo posto, ma ben lontani, gli Stati Uniti, con una popolazione stimata di 340 milioni secondo l’Onu.

Sebbene l’India e la Cina rappresentino più di un terzo della popolazione internazionale stimata di 8,045 miliardi, la crescita della popolazione in entrambi i giganti asiatici è rallentata, a un ritmo molto più rapido in Cina che in India, sottolinea il rapporto. L’anno scorso la popolazione cinese è diminuita per la prima volta in sei anni, un cambiamento storico che dovrebbe segnare l’inizio di un lungo periodo di diminuzione del numero dei cittadini. La crescita annuale della popolazione indiana è stata invece in media dell’1,2% dal 2011, rispetto all’1,7% nei dieci anni precedenti, secondo i dati del governo di Nuova Delhi.