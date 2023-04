India: polizia arresta 5 uomini accusati di sacrificio umano

Aprile 5, 2023

Nuova Deli, 5 apr. (Adnkronos) – La polizia indiana ha arrestato cinque uomini accusati di aver condotto un sacrificio umano, quasi quattro anni dopo la scoperta del corpo decapitato di una donna in un tempio indù. Shanti Shaw, 64 anni, era stata uccisa e decapitata con un machete nel 2019 dopo aver visitato il tempio di Guwahati, una città nel remoto nord-est dell’India. La polizia non aveva fatto progressi nel caso fino a quando il corpo di Shaw non è stato finalmente identificato a gennaio, dando il via a una nuova indagine attraverso la quale è stato possibile identificare diversi colpevoli, alcuni dei quali ancora latitanti.

“I cinque hanno pianificato l’uccisione della donna”, ha detto il commissario di polizia di Guwahati, Diganta Barah. “Hanno partecipato in totale 12 persone”. Barah ha aggiunto che il presunto capobanda, Pradeep Pathak, 52 anni, aveva orchestrato l’omicidio come parte di un rito religioso per celebrare l’anniversario della morte di suo fratello. “L’accusato apparentemente credeva che il sacrificio avrebbe placato l’anima del defunto”.

Il National Crime Records Bureau indiano ha presentato 103 casi di sacrifici umani nel paese tra il 2014 e il 2021. Le uccisioni rituali sono solitamente condotte per placare le divinità e sono più comuni nelle aree tribali e remote, dove è diffusa la stregoneria. L’anno scorso, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso un bambino di sei anni nella capitale, Nuova Delhi. I colpevoli, entrambi operai edili, hanno detto alla polizia di aver ucciso il bambino come offerta al dio indù Shiva per arricchirsi.