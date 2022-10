Industria: Colombo (Ucimu), ‘2022 da record per settore con produzione a oltre 7 mld’

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – “Dopo un 2021 davvero eccezionale per il settore, le proiezioni a fine 2022 segnalano nuovi record storici per tutti i principali indicatori economici: la produzione dovrebbe salire a più di 7 miliardi di euro, l’export si dovrebbe attestare a 3,6 miliardi di euro e il consumo dovrebbe raggiungere il valore di 5,7 miliardi di euro”. Lo ha detto Barbara Colombo, presidente di Ucimu-Sistemi per produrre, intervenendo all’inaugurazione Bimu 2022, in corso a Rho FieraMilano.

“Anche nel 2022 -afferma Colombo- ci posizioneremo ai vertici di tutte le graduatorie mondiali del settore, dove siamo quarti per produzione, export e consumo. Anche le previsioni arrivate da Oxford Economics sul consumo a medio e lungo periodo, quindi fino al 2024, confermano il buono stato di salute dell’industria italiana di settore”. Tuttavia, avverte, “dobbiamo considerare anche un ultimo dato, che riguarda gli indici degli ordini raccolti dai costruttori italiani nel terzo trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che segna un calo del 14,3%, derivante dal calo della raccolta degli ordini sul mercato interno del 40%. La raccolta oltre confine, invece, cresce del +3,2%”.

Questo calo (il 14,3% degli indici degli ordini raccolti dai costruttori italiani nel terzo trimestre 2022, ndr) “ha una sua componente fisiologica, ma -osserva la presidente di Ucimu- non si possono trascurare i fattori di destabilizzazione legati al contesto attuale nel quale ci troviamo ad operare”. Tra questi “il rincaro delle materie prime, la difficolta nel reperire componenti elettriche ed elettroniche, ma anche l’enorme problema che abbiamo con il costo dell’energia”. Perché “questo problema sta paralizzando la nostra filiera, sia a monte che a valle”.