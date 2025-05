Industria, Mandelli (Bper Banca): “2024 non particolarmente favorevole per settore siderurgico”

6 Maggio 2025

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – “Per il settore siderurgico il 2024 non è stato un anno particolarmente favorevole, con alcuni gradienti di differenze all’interno di questa filiera. Crediamo che il 2025 possa segnare un’inversione di tendenza, anche se purtroppo quello che è successo recentemente dal punto di vista geopolitico, come il tema delle tariffe, può avere un po’ rallentato le nostre aspettative”. A dirlo Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di Bper Banca, ospite al talk di apertura dell’undicesima edizione della Conference and Exhibition internazionale Made in Steel, la fiera dedicata al settore siderurgico dove i protagonisti del settore si incontrano e si confrontano.

Il convegno iniziale, dal titolo “The beauty of steel” ha offerto uno sguardo sulla situazione della siderurgia italiana ed europea nel contesto globale: “Crediamo che ci siano dei segnali interessanti – illustra Mandelli – come il piano di investimenti della Germania, il piano di investimenti della Francia e il ReArm Europe, che certamente contribuiranno ad aumentare la domanda e conseguentemente anche i prezzi, consentendo alle aziende di recuperare un po’ di marginalità che, rispetto agli anni d’oro 2021-2022, è oggettivamente stata persa nel tempo”.

Forte il supporto di Bper per le aziende del settore siderurgico: “Noi di Bper siamo molto impegnati su questo settore perché ci piace e perché nel secondo Paese manifatturiero d’Europa, quella siderurgica è una manifattura con la M maiuscola. Allochiamo cifre importanti su questa filiera, quindi vogliamo conoscerla, vogliamo capire in anticipo i trend di mercato e approcciare il nostro stile di banca a 360 gradi – conclude – Oggi abbiamo creato una divisione corporate all’interno della quale il cliente può trovare tutte le attività che gli servono: dall’attività del day by day fino alle operazioni di natura straordinaria a supporto per la parte internazionale e per il supply chain final, come la fabbrica Bper Factor. Ad oggi abbiamo un approccio che ci consente di seguire i clienti in maniera totalizzante vicini al territorio, con la possibilità di poter migliorare, ma sempre in ascolto e contando su una buona relazione con i clienti e gli imprenditori”.