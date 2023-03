Industria: Orlando, ‘chiarezza su Piaggio Aerospace’

Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Il 6 dicembre 2022 nel corso dell’audizione alla Camera del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è stata espressa la volontà di bandire una gara per Piaggio Aerospace. Siamo a marzo e l’unica novità sono due nuovi commissari. Si leggono indiscrezioni sull’acquisto da parte di un gruppo indiano. Va fatta chiarezza il prima possibile, coinvolgendo le organizzazioni sindacali. In questo clima di incertezza si rischia di depauperare il patrimonio aziendale, anche dal punto di vista delle professionalità”. Così il deputato del Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.