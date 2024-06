Industria: Orsini, ‘impensabile non avere misure strutturali a cinque anni’

17 Giugno 2024

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – “La frenata degli investimenti arriva perché Industria 5.0 non è arrivata a suo compimento; la verità è che, come ha detto il presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi, non possiamo pensare di non avere misure strutturali a cinque anni per far crescere la produttività del Paese. Questa è la via”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo all’assemblea generale di Confindustria Varese.

“Noi -spiega Orsini- abbiamo bisogno di avere una prospettiva che guardi agli investimenti anche avendo Comuni o comunque istituzioni che possano essere vicini alle imprese perché hanno la volontà di far crescere il proprio territorio. Sappiamo il tempo che serve, quindi il vero tema è che per dare un incremento di produttività abbiamo bisogno che queste misure abbiano una prospettiva di visione a lungo termine”.