Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Ecco a voi il Governo del ‘non disturbare chi vuole fare’. Se a questo esecutivo togliamo il Pnrr (che non volevano e non sanno gestire) rimangono solo macerie”. Lo scrive in un tweet il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli, commentando gli ultimi dati Istat.