Industria: Ricuperati (Confindustria), ‘in 2022 da imprese Bergamo e Brescia 3,3 mld imposte’

Novembre 10, 2023

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – “Noi siamo una ‘industrial powerhouse’, una straordinaria piattaforma produttiva di rilevanza ultraeuropea. Siamo una capitale di impresa e di lavoro. Il fatturato di questa piattaforma industriale vale circa 90 miliardi di euro; nella sola manifattura contiamo 281mila addetti, 170mila nella meccanica. Il nostro territorio contribuisce concretamente al bilancio del nostro Paese: nel 2022 il gettito fiscale relativo alle imposte dirette delle società di capitali di Bergamo e di Brescia è stato pari a 3,3 miliardi di euro”. Lo ha detto la presidente di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati intervenendo all’assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull’Oglio.

“Nel corso del tempo -ha ricordato Ricuperati- i territori a vocazione industriale hanno intrapreso dei percorsi di specializzazione e di internazionalizzazione; Bergamo e Brescia sono due straordinari esempi di eccellenza manifatturiera. Due territori che in termini industriali non hanno confini, ma che spesso negli ambiti istituzionali trovano pochi spazi di dialogo e soffrono di sottorappresentazione. Noi non siamo territori metropolitani, ma ci sentiamo protagonisti per la centralità della dimensione produttiva e per il presidio delle catene internazionali del valore. Insieme siamo quasi un quarto della popolazione lombarda, ma l’incidenza è decisamente superiore in tutte le variabili che riguardano la struttura produttiva”.

“Nel valore aggiunto e negli addetti alla manifattura -avverte-pesiamo per oltre il 30% e allo stesso modo l’industria bresciana e bergamasca riceve il 30% dei prestiti vivi erogati dal sistema bancario regionale. Il peso relativo dell’industria sul totale dell’economia provinciale è pari al 33%, la media regionale è del 23, quella nazionale del 20. Nel ranking relativo ai 1200 territori europei classificati così da Europstat e concentrandoci solo su quelli ad alta densità manifatturiera, censiti in Europa ne troviamo circa 200. E Bergamo e Brescia sono al primo e al secondo posto”.