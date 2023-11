Infanzia: domani inizia ciclo incontri Pd, partecipa Schlein

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Si terrà domani, alle ore 18.00, nella sala David Sassoli della sede nazionale del Pd in via Sant’Andrea delle Fratte, l’iniziativa “Infanzia e adolescenza. Stare dove cresce il futuro”. Si tratta del primo di una serie di incontri dedicati al tema del disagio giovanile con lo scopo di mettere in campo, attraverso il confronto, una serie di proposte concrete. All’evento, organizzato in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, prenderanno parte, tra gli altri: Simona Malpezzi vicepresidente della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’adolescenza; Arianna Saulini, di Save the Children; la scrittrice Elena Stancanelli, don Mattia Ferrari, Simone Montonori, della Rete degli Studenti, Tonino Vannisanti, Lazio Basket in sedia a rotelle, e il rapper Kento per il Progetto Crisi come opportunità. I lavori saranno introdotti da Michela Di Biase, capogruppo Pd della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’adolescenza. Chiuderà la segretaria del Pd Elly Schlein. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Partito democratico.