Infanzia: Schlein, ‘per disagio giovani no solo repressione, sì a prevenzione e educazione’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set (Adnkronos) – “Non si può pensare di rispondere al tema della dispersione scolastica, al disagio giovanile, alla violenza anche di genere tra le nuove generazioni lavorando solo sul versante della repressione, non basta. Serve la prevenzione, con un grande investimento culturale e nella educazione a partire dalla scuola d’infanzia. Anche innestando un lavoro di educazione alle differenze che in altri Paesi europei ha prodotto risultati sulla parità di genere”. Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein intervendo al convegno sull’infanzia in corso al Nazareno.