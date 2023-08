Inflazione: Cavo (Nm), ‘iniziativa per attutire peso sulle famiglie accolta con favore’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Positivo l’impegno, siglato oggi presso il Mimit, a far scattare il trimestre anti-inflazione sul carrello della spesa tra ottobre e dicembre. Ogni iniziativa per attutire il peso dell’inflazione sulle famiglie, in questo caso con prezzi calmierati su beni di largo consumo, inclusi i prodotti dell’infanzia, non può che vederci favorevoli nell’auspicio che (come sostiene il protocollo sottoscritto oggi dal ministro Urso e dalle associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale) si arrivi a un’intesa di dettaglio entro il 10 settembre, auspicabilmente con il maggior numero dei soggetti della filiera coinvolti”. Cosi Ilaria Cavo, vice presidente della commissione Attività produttive e deputata di Noi Moderati.