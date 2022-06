Inflazione: Confindustria, in Eurozona continua a salire trainata da energia**

Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Nel 1° trimestre nell’Eurozona l’inflazione continua a salire (+8,1% a maggio), rischiando di frenare i consumi. E’ trainata dai prezzi energetici, che hanno colpito in misura differenziata i diversi paesi: meno in Francia (+5,8% l’inflazione), più in Italia (+6,8%), ai massimi in Germania e Spagna (+8,7% e +8,5%). La core inflation resta più contenuta (+3,8%), specie in Italia (+2,7%), ma è comunque elevata, segno che i rincari di energia e alimentari si stanno lentamente trasferendo sugli altri beni. E’ quanto scrive il Centro Studi Confindustria nella Congiuntura flash di giugno.