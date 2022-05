Inflazione: Draghi, ‘penalizza famiglie povere, da governo già 30mld e continueremo aiuti’

Maggio 31, 2022

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “L’inflazione crea dei trasferimenti di ricchezza e penalizza i settori più poveri, le famiglie più vulnerabili. Il governo ha già speso circa 30 miliardi proprio per mitigare l’effetto dei prezzi dell’energia sulla famiglie più vulnerabili, che ormai sono circa 6 milioni, e anche nei confronti delle imprese. Continueremo a fare tutto quello che è necessario per aiutare i più deboli e la competitività delle imprese”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.