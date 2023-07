Inflazione: Fossi (Pd), ‘bottiglie acqua a 3,5 euro è una vergogna, chiederemo di calmierare i prezzi’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “In molte città italiane da giorni c’è l’allerta rossa per il caldo. Ma c’è anche chi specula sull’emergenza, come alcuni bar che vendono bottigliette di acqua da mezzo litro anche a 3,50 euro e in qualche caso a 5. Una vergogna. Chiederò al governo un provvedimento per calmierare i prezzi”. A dirlo è il deputato del Partito democratico Emiliano Fossi a proposito delle proteste in corso in molte regioni d’Italia per il caro bottiglietta, tra cui la Toscana con la denuncia del Movimento Consumatori Toscana. “La battaglia del Movimento Consumatori Toscana è sacrosanta – dice Fossi -. E’ una battaglia di civiltà perché i costi di ricarico sono altissimi ed è inaccettabile per un bene primario come l’acqua. In media nella grande distribuzione il prezzo di una bottiglietta è poco superiore ai 20 centesimi”. “Venderla al pubblico a 3,50 euro sfiora lo sciacallaggio. Voglio portare questo problema in Parlamento, perché riguarda tutti: cittadini, turisti e anche i commercianti onesti, che sono la maggioranza”, conclude il deputato dem.