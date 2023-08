Inflazione: Gasparri, ‘bene governo nonostante situazione internazionale’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Molto spesso si dice che prima si stava meglio. Siamo tutti portati a criticare il presente e a dimenticare come erano realmente le cose in passato. Negli anni precedenti ci sono state preoccupazioni per il carovita, per l’inflazione, poi è stata introdotta la scala mobile dopodiché è stata abolita. Ci sono state stagioni tremende e anni di terrorismo. Ricordo che gli anni ‘70 e primi anni ‘80 erano molto peggio di adesso. Ci sono state sacche di povertà e problemi sociali allora come ci sono oggi. Ma devo dire che nel tempo le aspettative sono cresciute ed il livello dei consumi è cambiato. Lo dico perché dobbiamo avere una rappresentazione esatta della realtà. Oggi l’inflazione, con il centrodestra alla guida del Paese, passa dal 12% al 6-7%”. Lo dice Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama, a L’aria che tira estate, su La7.

“Nonostante ci sia in atto una guerra e di conseguenza il costo delle materie prime sia salito, ci siano preoccupazioni planetarie gravi che hanno inciso sui prezzi – prosegue l’esponente forzista -, il governo attuale è riuscito a imporre quello che Draghi non era riuscito a fare: il tetto al prezzo del gas, che ha fatto diminuire alcuni prezzi. Un’azione concreta”. “Poi assistiamo a una politica di crescita maggiore, nonostante la frenata di luglio, rispetto ad altri Paesi. Come dimostrano i dati, il tasso di occupazione è cresciuto e la disoccupazione è scesa a livelli più bassi degli ultimi quindici anni. Quindi possiamo essere soddisfatti e dobbiamo non solo guardare il bicchiere mezzo vuoto, ma anche quello mezzo pieno”, conclude Gasparri.