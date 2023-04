Inflazione: Giorgetti, ‘recessione non può essere prezzo da pagare per domarla’

Aprile 1, 2023

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – “Combattere l’inflazione con la politica monetaria non basta e la recessione non può essere il prezzo da pagare per domare l’inflazione”. Lo spiega il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento al forum Ambrosetti a Cernobbio. “L’inflazione sembra aver preso una curva discendente, in particolare grazie ai prezzi dell’energia, ma per chi ha responsabilità politica non può non preoccupare la dinamica del carrello della spesa, prodotti alimentari in primis. E’ un tema di discussione condiviso con i colleghi europei”.