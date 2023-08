Inflazione: Giorgianni (Fdi), ‘bene protocollo tra Urso e rappresentanti commercio’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “La difesa del potere di acquisto di famiglie e imprese dall’inflazione è una battaglia che va non solo combattuta ma deve essere vinta. Ne va del benessere dell’economia della nostra Nazione e dei suoi cittadini. Per questo motivo il protocollo di intesa tra il ministro Urso e i rappresentanti delle associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale sul trimestre anti-inflazione e sul carrello della spesa è una buona notizia. Del resto, l’operato del nostro governo ha già consentito, secondo i dati Ocse, di ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi dal 7,6 al 6,4%, un calo superiore alla media dei paesi dell’Ocse che è dello 0,8%. Sono sicura che l’inflazione, grazie all’intervento dell’esecutivo, tornerà presto a livelli fisiologici”. Lo ha detto Letizia Giorgianni, componente di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio alla Camera.