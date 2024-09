Inflazione: Milani (Fdi), ‘primo calo indice dei prezzi del 2024’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Dopo un settembre segnato da un trend in crescita per la fiducia di imprese e consumatori, anche l’inflazione segna un rallentamento. A settembre l’indice dei prezzi cala dello 0,2% con un’inflazione a +0,7% che segna il livello più basso da inizio anno. Questa decelerazione, come spiega l’Istat è dovuta principalmente ai prezzi dei Beni energetici, sia regolamentati (da +14,3% a +10,0%) sia non regolamentati (da -8,6% a -11,0%). Il calo dell’indice dei prezzi registrato a settembre è il primo segno meno registrato dall’Istat nell’anno 2024. Nel 2023 un calo congiunturale dell’indice dei prezzi era stato registrato a ottobre (-0,2%) e novembre (-0,5%)”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.

“Dati importanti per la salute dell’economia italiana, frutto di politiche che pongono la massima attenzione all’andamento dell’inflazione e al suo contenimento. Auspichiamo anche che la Bce da qui a breve possa effettuare un taglio degli interessi come si aspettano anche altri Stati europei”, conclude.