Ottobre 10, 2023

(Milano, 10 ott. Adnkronos) – “Dobbiamo combattere l’inflazione; l’inflazione non deve farci paura e non deve farci perdere l’impeto. Il nostro Paese deve andare avanti”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel, intervenendo al Made in Italy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times.

“L’Italia -ha aggiunto Orcel- deve andare avanti all’interno di un percorso che purtroppo adesso è fatto di incertezza economica, ma non deve continuare”.