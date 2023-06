Inflazione: Romano (Nm), ‘sostenere potere acquisto italiani’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Presentiamo due iniziative che mirano da una parte a sostenere il potere d’acquisto degli italiani e, dall’altra, a difendere lo strumento del conto corrente da arbitri e abusi che penalizzano oltremodo gli utenti. Mi riferisco, nel primo caso, alla proposta di istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’aumento dei prezzi di materie prime e beni di consumo: riteniamo che quello di una apposita commissione sia lo strumento migliore per indagare sulle forme principali e più ricorrenti di pratiche vessatorie e di comportamenti scorretti a danno di famiglie ed imprese”. Così, in una nota, il deputato Francesco Saverio Romano, promotore di una Commissione parlamentare sull’aumento dei prezzi e di un disegno di legge sull’utilizzo del conto corrente.

“Il disegno di legge riguarda invece le disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. L’iniziativa nasce da numerosi casi di cittadini che, negli ultimi anni, si sono visti chiudere unilateralmente e senza motivo il rapporto di conto corrente, pur in presenza di saldi attivi. In questo modo, gli interessati non hanno più potuto disporre delle proprie risorse finanziarie per effetto delle segnalazioni interbancarie”, ha concluso Romano.