Ottobre 28, 2022

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “La tassa più iniqua, l’inflazione, ha raggiunto livelli di quasi 40 anni fa. Le famiglie spenderanno il 13% in più per acquistare i generi di prima necessità. Una vera emergenza che colpisce soprattutto i più fragili. Maggioranza e governo si concentrino su questo e non su condoni e contante. Noi ci siamo”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.