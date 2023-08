Inflazione: Trancassini (Fdi), ‘dati confermano che governo Meloni è su strada giusta’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “L’istat oggi smentisce clamorosamente le menzogne del Pd e dei Cinquestelle rivelando che l’Italia registra un nuovo calo dell’inflazione, che a luglio si attesta al +5,9% a fronte del +6,4% di giugno. L’Ocse, invece, registra l’aumento record del reddito familiare reale pro capite nel primo trimestre del 2023 tra tutte le economie del G7”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini in una nota. “Questi dati confermano che il governo Meloni è sulla strada giusta e che le misure portate avanti in questi primi mesi sono efficaci. Alle opposizioni che continuano a raccontare e soprattuto a tifare per un’Italia decadente e in declino non resta che affidare questa notte i loro foschi auspici alle stelle cadenti di San Lorenzo”, conclude Trancassini.