Inflazione: Visco, sta scendendo ma prospettive crescita globale restano incerte**

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. – (Adnkronos) – “Con la discesa dei prezzi dell’energia, l’inflazione oggi è in flessione, in Europa come negli Stati Uniti” ma quella ‘core’ “si mantiene elevata”, uno scenario in cui “le previsioni di crescita dell’economia mondiale nei prossimi mesi restano incerte”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco nelle ‘Considerazioni finali’ in cui segnala, fra gli elementi che pesano sullo scenario “il persistere del conflitto in Ucraina e i dubbi circa l’intensità della ripresa dell’economia cinese”. Il livello dell’inflazione – aggiunge – “si conferma, per il momento, l’intonazione restrittiva delle politiche monetarie volte a tenere sotto controllo la tendenza dei prezzi nel medio periodo”. Ma Visco sottolinea anche come agli effetti, potenzialmente recessivi, “dell’adozione di tali politiche in modo pressoché sincronizzato in tutti i principali paesi si possono aggiungere, sul piano internazionale, rischi di instabilità del sistema finanziario”.