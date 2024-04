Influenza: 13,8 mln di casi in Italia, 284mila in una settimana**

13 Aprile 2024

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) – “Continua la lenta diminuzione del numero di casi di sindromi simil-influenzali. in Italia. Nella quattordicesima settimana, dal 1 al 7 aprile, l’incidenza è pari a 4,8 casi per mille assistiti (5,2 nella settimana precedente). I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 284.000, per un totale di circa 13.863.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza”. Lo sottolinea il rapporto epidemiologico RespiVirNet del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

“Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età in cui si osserva un livello di incidenza di 11,9 casi per mille assistiti (14,6 nella settimana precedente)”, continua il report. “Nella fascia di età 5-14 anni a 5,21 nella fascia 15-64 anni a 4,85 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 2,79 casi per mille assistiti”, precisa l’Iss.