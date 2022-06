InfoCamere, presentato il Bilancio di Sostenibilità 2021 del Gruppo

Giugno 27, 2022

Roma, 27 giu. (Adnkronos/Labitalia) – E’ stato presentato nei giorni scorsi all’Assemblea di InfoCamere il Bilancio di Sostenibilità 2021, lo strumento di comunicazione che illustra l’impegno del Gruppo per anticipare il futuro, supportando il Sistema camerale a essere protagonista nel cambiamento e nello sviluppo sostenibile.

“Il coinvolgimento di tutti gli Stakeholder – ha detto il presidente di InfoCamere, Lorenzo Tagliavanti – è un principio essenziale che guida il nostro Gruppo in tutte le attività e si concretizza anche nell’impegno a redigere annualmente, su base volontaria, il Bilancio di Sostenibilità”.

“Il percorso di sostenibilità del Gruppo nel 2021 è stato ricco di iniziative e di nuovi sviluppi tra cui l’aggiornamento della vision che accoglie appieno i valori dello sviluppo sostenibile attraverso azioni concrete con cui abbiamo messo al centro le persone, i luoghi di lavoro, le piattaforme abilitanti che realizziamo e il pianeta su cui viviamo, lungo le direttrici Platform, People, Place e Planet. Consapevoli che quanto fatto finora è solo l’inizio di un lungo percorso, affronteremo le sfide future con ottimismo, forti del costante impegno dimostrato dalle persone che compongono il nostro Gruppo e da tutti gli Stakeholder che, con l’occasione, voglio ringraziare”, ha aggiunto.

Nel corso del 2021 il Gruppo InfoCamere ha portato a compimento il Piano di Sostenibilità 2020-2021, espressione del contributo al raggiungimento degli obiettivi globali dell’Agenda 2030 dell’Onu, che ha visto il raggiungimento dell’83% degli obiettivi pianificati. Tali risultati sono un segnale tangibile della dedizione con cui il Gruppo affronta le tematiche di sostenibilità, rese ancora più evidenti nell’ultimo biennio segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Sostenibilità e responsabilità – insieme a una scelta forte per la trasformazione digitale – saranno sempre più le parole chiave dello sviluppo delle imprese e dell’azione del Gruppo InfoCamere in favore delle Camere di commercio e del Paese. L’obiettivo del Gruppo per i prossimi anni è quello di affiancare le Camere di Commercio nel rispondere al meglio alle nuove attribuzioni che saranno loro affidate tra le quali rimane costante l’attenzione verso la digitalizzazione, la trasformazione e la semplificazione dei rapporti tra Stato e Imprese.

Alla pagina https://www.infocamere.it/sostenibilita è possibile approfondire risultati e iniziative del Gruppo InfoCamere e scaricare il bilancio di sostenibilità 2021.