Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Fermare la strage sul lavoro: diamo ascolto alle parole del Presidente Mattarella. Occorre che tutte le forze politiche lavorino insieme per dare risposte immediate, perché il lavoro è vita e dignità. Non può mutarsi in strumento di morte e dolore”. Così, sui social, Anna Ascani, deputata del Partito democratico e vicepresidente della Camera.