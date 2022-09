Settembre 5, 2022

Milano, 5 set. (Adnkronos) – Infortunio sul lavoro stamane, poco prima delle ore 9, nell’azienda Agazzi Containers in via Landri a Costa di Mezzate in provincia di Bergamo. Un 76enne è caduto da una scala da un’altezza di circa 1,5 metri, rende noto l’Areu l’azienda regionale emergenza urgenza. L’uomo che ha riportato un “trauma cranico” è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale Papa Giovanni dai sanitari del 118. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.