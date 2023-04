Infortuni, Bottoni (Aepi): “Protocollo con Inail darà a professionisti giusto rilievo”

Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Il protocollo tra Aepi e Inail darà ai professionisti il giusto rilievo, mi riferisco in special modo a quelli ex legge 4/2013. Un’azione che Aepi aveva già realizzato, tempo fa, con il ministro Brunetta per i Rapporti con la Pubblica amministrazione. L’accordo prevede, per tutti i professionisti, un’apertura al dialogo con l’ente, una semplificazione con un focus specifico sui processi digitali, così come è previsto nel protocollo per le imprese”. A dirlo Celestino Bottoni, vicepresidente Aepi, coordinatore Aepi professioni e presidente dell’Associazione consulenti tributari – Ancot.