Infortuni, Cafà (Cifa): “Innovazione impatta su sicurezza, ridefinire politiche di attività e assistenza”

Bologna, 12 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “E’ stata una tre giorni impegnativa alla fiera Ambiente e Lavoro di Bologna, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare centinaia di professionisti e esperti nell’ambito della consulenza e soprattutto abbiamo ascoltato coloro che sono in prima linea e che stanno vivendo come l’innovazione e le nuove tecnologie stanno impattando nel mondo del lavoro. Questo per noi è importante perché sono tanti suggerimenti che ci arrivano per poi definire e ridefinire continuamente le nostre politiche, le nostre attività di servizio e assistenza verso imprese e lavoratori”. Sono le parole di Andrea Cafà, presidente Cifa, a margine del convegno ‘Cultura della sicurezza e prevenzione partecipata’, organizzato nello Stand Cifa-Confsal alla Fiera di Bologna.

“Il cambiamento – fa notare – è abbastanza veloce quindi noi dobbiamo cercare, quasi navigando un po’ tutti a vista, di offrire delle soluzioni concrete. Abbiamo lavorato tantissimo nell’ambito della contrattazione collettiva, il mese scorso abbiamo rinnovato un contratto collettivo dove la sicurezza è stato uno dei temi prioritari. Stiamo portando avanti delle azioni congiunte tra Fonarcom, Epar e Sanarcom affinché la bilateralità diventi veramente un soggetto che assiste il lavoratore e l’accompagna in questo momento difficile di transizione”.