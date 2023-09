Infortuni: Carotenuto (M5s), ‘disappunto per no a procura nazionale lavoro’

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Esprimiamo il nostro disappunto per la bocciatura, da parte della maggioranza con lo zampino di Italia viva/Azione, di uno dei punti qualificanti della nostra mozione sulla sicurezza sul lavoro votata dall’aula della Camera: l’istituzione della Procura nazionale del lavoro. Una proposta che nella scorsa legislatura aveva raccolto il favore di tutti i gruppi parlamentari e che anche gli addetti ai lavori chiedono a gran voce da tempo. In un Paese dove muoiono in media tre persone al giorno sul lavoro, la creazione di una squadra di magistrati esperti e specializzati nel far fronte ai reati di quei troppi che, ancora oggi, violano la legge a discapito della sicurezza dei lavoratori avrebbe dovuto rappresentare una priorità per tutte le forze politiche. Purtroppo così non è stato. Ognuno fa i conti con la propria coscienza. Bene, invece, l’ok alla ‘patente a punti’ per la qualificazione delle imprese. Ma ora aspettiamo che dalle parole si passi immediatamente ai fatti”. Lo afferma in una nota Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro e primo firmatario della mozione.