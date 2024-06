Infortuni: Fontana, ‘dolore per vittime, contrastare ogni forma di sfruttamento’**

20 Giugno 2024

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “La vicenda di cui è stato vittima Satnam Singh è di inaudita gravità e sottolinea ancora una volta la necessità di operare con massima determinazione per il contrasto a ogni forma di sfruttamento. Nei giorni in cui ci stringiamo alla sua famiglia purtroppo piangiamo anche la scomparsa di un giovane, Pierpaolo Bodini, deceduto a seguito di un incidente col trattore. Giungano ai familiari delle vittime le mie sentite condoglianze e della Camera dei deputati. È inaccettabile morire sul luogo di lavoro. Tutti gli sforzi devono essere compiuti per prevenire e contrastare questo drammatico fenomeno”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.