Infortuni: Fratoianni, ‘datore lavoro scarica responsabilità su vittima, incredibile’

20 Giugno 2024

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “In troppi in questo Paese hanno perso il senso della decenza e dell’etica. L’Italia rischia di diventare un Paese terribile quando un bracciante subisce un incidente sul lavoro e viene scaricato ferito gravemente come se fosse un sacco di immondizia”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

“Non è un morto sul lavoro, è un morto di sfruttamento – prosegue l’esponente rossoverde – di violenza e di barbarie. E trovo incredibili le parole di quel datore di lavoro, che utilizzando i microfoni del maggior telegiornale del Paese, scarica le proprie responsabilità sulla vittima. È una vicenda che grida vendetta, il governo e le Istituzioni devono intervenire su una cultura dello sfruttamento che deve essere stroncata. Finora non vi è stata traccia di questo impegno. Bisogna rompere il muro della barbarie, non è mai troppo tardi – conclude Fratoianni – per difendere la dignità della politica e del mondo del lavoro, e lo dico ai ministri di questo governo”.