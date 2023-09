Infortuni: in Senato mozione unitaria firmata da tutti gruppi, relatore Magni (Avs)**

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – In Senato, nella giornata dedicata alla riflessione sul tema delle morti sul lavoro, è agli atti una mozione unitaria, la numero 71, relatore il senatore di Avs, Tino Magni, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari. Il documento, articolato in 10 punti impegna il governo ad agire per contrastare la “serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale”. Tra le misure indicate quella di “favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Nella mozione si chiede inoltre di “valutare l’opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti” e di “introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza”.

Tra i punti anche la richiesta di “procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori”.