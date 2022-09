Settembre 19, 2022

Milano, 19 set.(Adnkronos) – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato circa un’ora fa a Merate, comune in provincia di Lecco. Un giovane di 32 anni è rimasto ferito in circostanze non ancora del tutto chiarite, in un impianto di via Bergamo. Il giovane, soccorso dal personale del 118, è in codice rosso. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Merate.