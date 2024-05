Infortuni: Nicita (Pd), ‘appello candidati per stop campagna, discutiamone’

6 Maggio 2024

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Oggi altri cinque operai morti, vite inghiottite da un sistema che non sa tutelare chi semplicemente lavora. Abbiamo superato il punto di non ritorno. È una strage senza fine e senza senso. Le parole da sole non bastano più”. Lo dichiara Antonio Nicita, senatore PD e candidato alle europee nella circoscrizione Isole.

“Per manifestare la più sincera solidarietà verso i familiari degli operai che oggi hanno perso la vita a Casteldaccia, nel palermitano, e dare un segnale concreto ai lavoratori e alle lavoratrici che avrebbero potuto essere al loro posto, mi appello a tutti i candidati alle elezioni europee, senza distinzione di appartenenza politica. Alt, fermiamoci per un giorno, diamo un messaggio fortissimo di attenzione. Vi chiedo di sospendere con me, nella giornata di domani, la campagna elettorale in corso per dedicare tutte le iniziative in programma al tema della sicurezza sul lavoro. Proposte, testimonianze, ascolto: abbiamo bisogno di questo ora”.

“Cerchiamo – conclude il senatore dem – di sciogliere tutti i nodi: ritmi massacranti, macchinari usurati, misure di sicurezza inesistenti. I morti sul lavoro sono vittime di condizioni inadeguate, pericolose e troppo spesso al limite della legalità. Una mattanza silenziosa su cui è arrivato il momento di intervenire in maniera decisa e per una volta tutti insieme”.