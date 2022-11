Infortuni: operaio cade da impalcatura, è grave

Novembre 4, 2022

Milano, 4 nov. (Adnkronos) – Un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una impalcatura all’interno di un cantiere in via San Faustino, a Milano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 di oggi.

Per cause ancora non note, l’uomo sarebbe precipitato da una altezza di circa dieci metri, riportando traumi alla testa e agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia di Stato e polizia locale, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.