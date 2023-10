Infortuni: operaio cade dal ponteggio a Palermo, Cisl ‘stanchi di assistere a questa escalation’

Ottobre 12, 2023

Palermo, 12 ott. (Adnkronos) – “Ma come è possibile che ogni giorno dobbiamo temere per la vita di un lavoratore, una società civile non può consentire che chi si reca a lavoro corra rischi di questo tipo, siamo stanchi di assistere a questa escalation di incidenti, davanti alla quale evidentemente non si interviene adeguatamente”. Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Francesco Danese segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani, appena appreso dell’ennesimo incidente sul lavoro accaduto a Palermo in via Leopardi, dove un operaio è caduto da un ponteggio. “Siamo in apprensione per lui e vicini alla famiglia che sta vivendo queste ore di angoscia. Non ci sono più scuse, se la sicurezza non diventa la priorità assoluta in ogni luogo di lavoro, questa scia non verrà mai fermata. La coscienza di chi deve controllare, di chi deve applicare le regole e di chi deve rispettarle, deve svegliarsi subito e agire per il bene assoluto che è la vita dei lavoratori”.