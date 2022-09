Infortuni: operaio perde la vita tra due travi di un macchinario nel varesotto**

Agosto 31, 2022

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – Un operaio di 59 anni ha perso la vita, questa mattina, mentre lavorava in una azienda di Malgesso, nel varesotto. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, rinvenuto appeso tra due travi di un macchinario, sarebbe rimasto incastrato mentre effettuava operazioni di manutenzione e pulizia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul lavoro, ma per il 59enne non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.