Infortuni: Parente (Iv), ‘basta morti sul lavoro, sicurezza priorità’

Ottobre 9, 2022

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Basta morti nei luoghi di lavoro. La sicurezza è una priorità. Servono più ispezioni e sanzioni perché il lavoro in regola e la prevenzione sono un diritto e non un ‘regalo’ delle aziende”. Lo afferma la presidente della commissione Sanità del Senato, Annamaria Parente (Iv) in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

“Il contrasto agli infortuni e alle morti bianche -aggiunge- deve essere il primo incessante impegno etico, sociale e politico della classe dirigente del nostro Paese. È intollerabile che muoiano più di 3 persone al giorno nei luoghi di lavoro. Bisogna far crescere la cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso Industria 4.0, puntando sulla tecnologia predittiva per evitare gli infortuni. Un’azienda più sicura è anche più produttiva e competitiva. La sicurezza perciò non deve essere percepita come un costo ma come un investimento e un fattore di crescita”.