Infortuni: Pellegrino (Fdi), ‘sicurezza è battaglia di civiltà’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Le morti bianche sono una piaga, un dramma che ha conseguenze devastanti sulle famiglie e su tutto il Paese. L’Inail traccia un bilancio tragico con migliaia di vittime ogni anno. È per questo che dobbiamo dare a questo problema un’eccezionale attenzione. È una battaglia di civiltà. Questo governo ha in agenda provvedimenti seri, è pronto a mettere fondi a disposizione di famiglie e lavoratori volti a rafforzare la sicurezza. Molti degli incidenti si sarebbero potuti evitare. Il mondo imprenditoriale spesso sfrutta i dipendenti, considerando le norme sulla sicurezza un costo di troppo, una perdita di tempo. A volte sono gli stessi operai che violano norme di buon senso. La verità è che nessun lavoratore deve mettere a repentaglio la sua vita per arrivare a fine mese. Dobbiamo unire le nostre forze per approvare in modo unanime questa mozione. Dobbiamo tutelare il bene più alto: la vita umana”. Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, responsabile nazionale del Dipartimento vittime del partito.