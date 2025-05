Infortuni: Scotto, ‘anche oggi due morti su lavoro, referendum per cambiare rotta’

5 Maggio 2025

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Solo oggi due infortuni mortali in un cantiere edile e in una fabbrica a Nord e a Sud del Paese. Allo stesso tempo i dati Inail del primo trimestre del 2025 confermano una tendenza drammatica. E soprattutto inaccettabile. 205 morti sul lavoro, in crescita di quasi il 9 per cento rispetto allo scorso anno. Aumentano anche i morti tra gli studenti che fanno l’alternanza scuola-lavoro da due a cinque: una cosa indegna di un paese civile. I geni che ci governano – a partire dal ministro Valditara – vorrebbero addirittura abbassare l’età per gli studenti. Si guardino i dati prima di parlare. Serve altro che qualche annuncio dal Governo: bisogna che le imprese per legge siano responsabilizzate lungo tutta la catena degli appalti perché non si può fare profitto sulla vita delle persone. Questo lo chiediamo da sempre e il referendum dell’8 e 9 giugno che la destra vuole boicottare offre questa possibilità. Non va sprecata”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.