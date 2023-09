Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Oggi tre morti alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Come nel 2020. Stesso luogo, stessi numeri. Dopo Brandizzo la contabilità di chi muore sul lavoro non si è fermata. Siamo davanti a una guerra a bassa intensità. Serve una risposta unitaria e forte per fermare le stragi”. Lo scrive su X il capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.