Infortuni, Sortino (Epar): “Formazione sia più strutturata e non più episodica”

12 Giugno 2025

Bologna, 12 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Abbiamo voluto che la formazione fosse strutturata e non più episodica, non più legata alle necessità normative, a quello che la sicurezza necessita, ma che diventi strutturale per ogni giorno durante tutta la vita lavorativa dei nostri dipendenti”. Lo ha dichiarato il presidente di Epar (l’Ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva dell’associazione datoriale Cifa Italia e del sindacato Confsal) Manlio Sortino intervenuto al convegno ‘Cultura della sicurezza e prevenzione partecipata’, organizzato dal sindacato Confsal all’interno della Fiera Ambiente e Lavoro di Bologna.

“Oggi – ha spiegato – arriviamo con una nuova proposta, un ciclo di webinar che è già iniziato nella sua fase introduttiva che mira ad analizzare nel contenuto l’accordo Stato-Regioni, che lo vada proprio ad aprire in tutte le parti che ancora sono critiche, ancora non sono ben comprensibili. Lo faremo con docenti universitari, con magistrati, avvocati, esperti e lo faremo non soltanto analizzando la norma, ma andando anche a quella che è la prassi consolidata, la prassi che si deve consolidare, quelle che sono le sentenze che da qui ai prossimi mesi usciranno e che finalmente potranno dare un quadro completo di quello che è l’accordo Stato-Regioni, che è il punto di riferimento per la sicurezza da qui ai prossimi anni”.