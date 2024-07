Infortuni: uomo investito da camion in azienda, è grave

22 Luglio 2024

Milano, 22 lug. (Adnkronos) – Infortunio sul lavoro alla Fercam, azienda di autotrasporti, in via Don Giuseppe Dossetti a Carpiano, in provincia di Milano. Lo rende noto l’Areu l’azienda regionale emergenza urgenza. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 9. Da una prima ricostruzione un 51enne è stato investito da un camion – riportando ferite gravi alle gambe – ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Matteo di Pavia dove non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc l’uomo alla guida del mezzo pesante. Sul posto è al lavoro la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.