Infrastrutture: Carrà (Lega), ‘nessuna lezione dal M5s della decrescita felice’

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Da Laura Ferrara, esponente di una forza politica come l’M5S che ha fatto del concetto di ‘decrescita felice’ la sua bandiera politica, non accettiamo lezioni. Matteo Salvini, in nemmeno un anno di lavoro, ha invertito la drammatica tendenza all’immobilismo che ha caratterizzato dieci anni di governi di sinistra. Con la Lega, il Sud sarà valorizzato e con il ponte sullo Stretto si avranno 100mila posti di lavoro tra Calabria e Sicilia”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.