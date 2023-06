Infrastrutture: Minasi (Lega), ‘da Pd illazioni su Pa-Ct per camuffare loro immobilismo’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Dal partito democratico le solite fantasiose illazioni per camuffare il loro cronico immobilismo. I fatti dicono chiaramente che grazie al lavoro del vicepremier Matteo Salvini le opere si sbloccano. Sulla tratta ferroviaria Palermo-Catania il Mit procederà così come per molte altre opere in tutta Italia. Le chiacchiere di una certa sinistra, che in questi anni ha occupato il Mit senza portare risultati, stanno a zero”. Così in una nota la senatrice calabrese Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente.

“Il Medioevo nel quale i dem hanno relegato la mia Calabria è finito grazie al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Piuttosto, invece di polemizzare ogni giorno, spieghino perché non sono stati in grado, in molti anni di governo, di garantire l’opera nei tempi previsti da Bruxelles”.