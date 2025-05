Infrastrutture: Misiani (Pd), ‘follia taglio fondi enti locali per darli al ponte di Salvini’

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “È una follia ma purtroppo è vero: il governo Meloni su spinta del ministro Salvini con l’ultima legge di bilancio ha tagliato quasi tutti i fondi per gli investimenti degli enti locali e li ha dirottati su grandi opere come il ponte sullo stretto di Messina”. Lo dichiara il sen. Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

“Particolarmente drastico è stato il taglio dei finanziamenti per la manutenzione delle strade provinciali, 385 milioni (pari al 70 per cento in meno) nel solo biennio 2025-2026. Questi soldi andranno a finanziare un’opera faraonica come il ponte, che sta diventando una vera e propria voragine per i conti pubblici italiani. È una scelta profondamente sbagliata. L’avevamo denunciato durante la sessione di bilancio, ma siamo rimasti inascoltati. Torniamo a farlo oggi, in Parlamento e nel Paese, e continueremo a farlo finché il governo non tornerà indietro rispetto a scelte assurde che hanno fortemente penalizzato la capacità di investimento degli enti territoriali, sacrificando lavori pubblici essenziali per tante comunità locali”.